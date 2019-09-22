تعرف على موعد حفل جوائز «فيفا» للأفضل في العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه الأنظار غدًا الإثنين صوب مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يقام حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأفضل في العالم لعام 2019. وتنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام في دار أوبرا «ألا سكالا» بمدينة ميلانو. وتضم قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب كل من فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فينما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كل من أليسون بيكر وإيدرسون ومارك أندريه تير شتيجن، أما لقب أفضل مدرب فيتنافس عليه بيب جوارديولا ويورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو، فيما ترشح للقب أفضل لاعبة كل من لوسي برونز وأليكس مورجان وميجان رابينوي.

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