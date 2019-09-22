شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة الحكام، والتي يرأسها الحكم الدولي السابق جمال الغندور. وتضم اللجنة كل من الأعضاء ياسر عبدالرؤوف ومحمد فاروق وتامر دري، ومجدي رزق «كرة نسائية» ومحمد عبدالقادر «كرة شاطئية»، ومحمد فرج «كرة خماسية». أما بالنسبة لقسم الشؤون الإدارية، فيضم عزت حجاج، رئيس القسم، ومحمد عوض وجيمس حنا، فيما يضم قسم الشؤون الفنية كل من، وجيه أحمد «رئيس»، وسيد مراد وفهيم عمر وحمدي القاضي وفريد سلطان ومهند دبا.

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