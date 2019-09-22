تشافي يتمنى تدريب برشلونة

الأحد 22 سبتمبر 2019

تشافي

يعتقد تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، وأسطورة برشلونة السابق أن مغادرته للفريق الكتالوني آمر ليس سهلًا ، والعودة صعبة للغاية.



ويأمل تشافي يومًا ما في أن يعود لبرشلونة كمدير فني، وتحدث في ذلك آكثر من مرة، وكان آخرها عندما قال :" أتمنى أن أدرب ليونيل ميسي يوماً ما، أعلم جيداً كيف أتعامل مع ميسي، بوسكيتس، سواريز، بيكيه وألبا".

Advertisements

وقال تشافي عن العودة إلى برشلونة من جديد: "لدي شعور بأن الناس ينتظرون الكثير مني، فأنا أحب أن ينظرون لي في قيادة مستقبلهم، ولكن من ناحية أخرى سيكون أمر العودة صعبا، ولكن لدي شغف كبير لذلك".

وأضاف تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، إن فرينكي دي يونج يتمتع بالإمكانيات والمهارات التي تخول له فتْح صفحة مضيئة في تاريخ الفريق الكتالوني، مشيراً إلى أن بطولة دوري أبطال أوروبا لا يجب أن تشكل هاجساً للبارسا.

وتابع في سياق آخر: "شاهدت مباراة بوروسيا دورتموند على الرغم من وقتها المتأخر، لم تكن مباراة جيدة، على النادي ألا يجعل دوري الأبطال هاجساً له لأن ذلك سيؤدي لنتائج عكسية".