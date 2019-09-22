شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يعود للأهلي أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام والمقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية ، يعود أيمن أشرف لاعب النادي الأهلى لقيادة دفاع ناديه فى مواجهة سموحة المقرر اقامتها غداً الاثنين وتعرض أيمن أشرف للإيقاف فى مواجهة الزمالك بكأس السوبر المحلي، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 3/2، بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز ببطولة كأس مصر. ويعاني دفاع الأهلى قبل مواجهة سموحة من غياب العديد من نجومه بداعي الإصابة، وعلى رأسهم سعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولى، فيما يستعيد الأهلى بخلاف عودة أيمن أشرف خدمات رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة.

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