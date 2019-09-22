شكرا لقرائتكم كهربا يطمئن على مؤمن زكريا وجنش في ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان جنش توجه إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له، بعد إجرائه عملية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس فى معسكر المنتخب الوطنى لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، وجاء الفحص الطبى الذى خضع له جنش تمهيدا لاستكمال برنامج تأهيله من أجل العودة إلى الملاعب وقام مسئولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة بقيد الحارس فى القائمة المحلية للفريق رغم إصابته.
كما يتواجد مؤمن زكريا فى ألمانيا برفقة وكيل أعماله من أجل بدء جلسات العلاج من بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.
ونشر كهربا صورته برفقة مؤمن زكريا ومحمود جنش، معلقًتا عليها: "من زيارتي اليوم لاخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".
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