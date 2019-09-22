محمد إيهاب يحافظ على الرقم العالمي في بطولة العالم...

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جدة - عمرو شويل حافظ البطل الأوليمبى محمد إيهاب علي الرقم العالمي في الخطف المسجل باسمه بـ 173 كجم فى وزن 81 كجم بالرغم من عدم مشاركته فى بطولة العالم بتايلاند . يأتى ذلك فى ظل فشل لاعبي الصين وارمنييا في تحطيم الرقم العالمي في الخطف . Advertisements ومن جانبه عبر محمد إيهاب عن سعادته بعدما ظل الرقم العالمى المسجل بأسم مصر فى بطولة العالم فى رفعه الخطف ب 173كجم والمسجل بأسمه فى وزن 81 كجم لم يحطم بعد 12 بطولة دوليه مؤهله لدورة الألعاب الأوليمبيه قائلا : شاء الله لنا مكان بأرقام اوليمبيه فى طوكيو العام القادم . يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تكثف جهودها فى حل أزمة إيقاف الاتحاد المصرى للاثقال فى المشاركات الدولية

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