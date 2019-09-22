شكرا لقرائتكم فتح الله يتابع شكواه ضده الزمالك من مقر الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله لسوبر كورة :"حصلت على جزء من مستحقاتي لدى نادي الزمالك منذ فترة ، لكنني حضرت إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالتدخل لصرف باقي مستحقاتي". Advertisements تابع فتح الله اتمني الحصول علي مستحقاتي المالية خاصة أنها أكثر من 5 سنوات. يذكر أن محمود فتح الله كان لاعبا فى صفوف الزمالك ثم انتقل إلى عدة أندية منها الانتاج و الجيش و المقاولون و النجوم .

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