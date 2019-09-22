شكرا لقرائتكم كارلوس إدواردو يواصل هوايته ويمنح الهلال نقاط الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تفوقه في مواجهات الكلاسيكو أمام اتحاد جدة بعدما كرر انتصاره بفوزه عليه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام مرحلة "همة حتى القمة" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنفس النتيجة 3-1، يوم الثلاثاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط اثارةً كبيرة من قبل كلا الفريقين اللذين قدما مستوىً مميزا بخلاف ما قدماه في مواجهتي دوري أبطال آسيا حيث سيطر الهلال على زمام المباراة خلال النصف ساعة الأولى، وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله محمد البريك إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 16 تمكن البرازيلي كارلوس ادواردو من افتتاح التسجيل للهلال حينما حول عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك الحارس فواز القرني، وكاد الاتحاد أن يرد سريعاً على هدف الهلال حينما ارتقى مدافعه زياد الصحفي لعرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

الهجوم الهلالي لم يتوقف وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر خربين الذي حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى، ليحصل خربين على فرصة خطيرة أخرى حينما تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك ليحولها بقدمه خارج الشباك.

وعند الدقيقة 26 تمكن البرازيلي ادواردو لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة زميله السوري عمر خربين العائدة من الحارس فواز القرني ليضعها بسهولة في الشباك الاتحادية.

وبعد الهدف الثاني الهلالي تحسن أداء الاتحاد وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 31 حينما تلقى تمريرة من زميله الصربي ألكسندر بيرجوفيتش ليخترق دفاع الهلال ويسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكاد الاتحاد أن يسجل هدف التعادل سريعاً حينما سنحت للاعبه الأرجنتيني ايميليانو فيتشو فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سعود عبدالحميد إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

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وواصل الفرنسي غوميز مهاجم الهلال مسلسل إهدار الفرص عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد البريك ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أجرى الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال تغييره الأول بدخول اللاعب نواف العابد بديلاً للبيروفي آندري كاريليو.

وفي الشوط الثاني واصل بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة للاعبه الأرجنتيني فيتشو الذي تلقى تمريرة ذكية بالكعب من زميله عبدالاله المالكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك، ورد الهلال سريعاً وأهدر لاعبه البرازيلي ادواردو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الفرنسي غوميز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وتواصلت اثارة المباراة وكاد البديل الايطالي سباسيتان جوفينكو أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس فواز القرني تصدى لها بصعوبة، ليرد البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد بهجمة خطيرة حينما اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 ازدادت صعوبة المباراة على الاتحاد بعدما أشهر التركي جونيت شاكير حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب عبدالاله المالكي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفرض الهلال سيطرته وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الفرنسي غوميز الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله محمد البريك إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90 تمكن الايطالي جوفينكو لاعب الهلال من تسجيل الهدف الثالث بعدما تابع كرة عائدة من دفاع الاتحاد ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن الفيصلي الوصيف، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز 14.