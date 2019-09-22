شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: ركلة جزاء لزياد الصحفي لم تحتسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم التركي كونيت شاكير أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد في مواجهته أمام الهلال.

وفي حديثه لـ"العربية" وتقييمه الحالات التحكيمية، كشف الدوخي بأن هدف الهلال الثاني صحيح ولا توجد حالة تسلل على إدواردو، وأن اتحاد جدة استحق ركلة جزاء لزياد الصحفي بعد مسكه من قبل علي البليهي.

وأضاف الدوخي بأن قرار الحكم كان سليما بعدم احتسابه ركلة جزاء لإدواردو على سعود عبدالحميد، فيما استحق عبدالإله المالكي طردا مباشرا بعد تدخله على نواف العابد الذي طرد على إثره.

واختتم الدوخي بأن قرار الحكم في إلغاء احتساب ركلة جزاء الاتحاد بعد تقنية حكم الفيديو يعد صحيحا لأن اللاعب اتجه إلى مدافع الهلال.