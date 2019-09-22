شكرا لقرائتكم إنتر يواصل هيمنته في "ديربي الغضب" ويحقق انتصاره الرابع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل انتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وحقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بالتغلب على جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان 2 - صفر يوم السبت في لقاء مثير بديربي مدينة ميلانو وذلك في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وأكد انتر جدارته بالتربع منفردا على قمة جدول الدوري الإيطالي بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة وتجمد رصيد جاره ميلان عند ست نقاط وتراجع للمركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف بريشيا.