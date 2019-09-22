شكرا لقرائتكم لايبزيغ يتمسك بصدارته ويتجاوز فيردر بريمن بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد لايبزيغ الصدارة من بايرن ميونخ بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن صفر - 3، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وسجل ويلي أوربان ومارسيل سابيتسر ومارسيلو ساراتشي في الدقائق 13 و35 و83 أهداف لايبزيغ رغم طرد زميلهم كونراد لايمر في الدقيقة 64 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 13 نقطة ليتربع منفردا على الصدارة وتجمد رصيد بريمن عند ست نقاط حيث جاءت الهزيمة بعد انتصارين متتاليين وهي الهزيمة الثالثة له في خمس مباريات خاضها في المسابقة.