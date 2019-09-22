الإصابة ترغم نادال على الانسحاب من كأس لايفر









اسماء السيد - اضطر المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال للانسحاب من منافسات اليوم الأخير لكأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب المقامة في جنيف، بحسب ما أفاد المنظمون الأحد.

وخاض نادال (33 عاما) مباراتين السبت ضمن منافسات الفردي والزوجي لـ "فريق أوروبا"، المتقدم على منافسه "فريق العالم" بنتيجة 7-5.

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وأوضح المنظمون في بيان اليوم أنه "وعلى اثر تشاور مع طبيب كأس لايفر، انسحب رافايل نادال من مبارياته المقررة الأحد بسبب الإصابة".

ونقل البيان عن نادال قوله "أمضيت وقتا مذهلا باللعب هنا في كأس لايفر وخاب أملي لأنني لن أتمكن من اللعب مجددا اليوم، لكنني أعاني من بعض التورم في يدي وأحتاج الى الراحة".

وسيحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بدلا من نادال في مباراة الزوجي الى جانب السويسري روجيه فيدرر، في مواجهة الأميركيين جون أيسنر وجاك سوك.