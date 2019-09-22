ميتشو يفاضل بين بدائل طارق حامد في لقاء زعيم الثغر

يسعي الصربى ميتشو المدير الفني للزمالك للمفاضلة بين عدة بدائل من أجل تعويض غياب لاعب وسط الفريق طارق حامد في مواجهة الاتحاد السكندرى، في المباراة التي ستقام يوم غدًا الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث لم يستطع طارق حامد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندرى، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، وبذلك تأكد غيابه عن لقاء زعيم الثغر الغد للإيقاف،أما عن ميتشو فيقارن بين محمود عبد العزيز “زيزو” مع فرجانى ساسى، والمفاضلة بين كلا أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن، ويوسف في هذا المركز، وهذا ما سيحسمه ميتشو خلال التدريب الختامي الذي سيقام اليوم.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الاتحاد مساء الغد في تمام الساعة الثامنة مساءا ويسعى الأبيض لإحراز أول ثلاثة نقاط خلال مشواره في سعيه للمنافسة على اللقب الموسم الحالي، وخاصة بعد تراجع نتائجه خلال الأسابيع الأخيرة ليصبح في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الأحمر والذي توج باللقب.