الأهلى يصرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز بلقاء السوبر

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافأة مالية استثنائية للفريق عقب الفوز ببطولة السوبر على حساب الفريق الأبيض،بالمباراة التي أقيمت بينهم أول أمس الجمعة مساءا باستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي انتهت بنتيجة 3\2 للأحمر، وذلك في ضوء حرص القلعة الحمراء في تقدير مجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

حيث قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بنقل تحية وتقدير مجلس الإدارة للاعبين وكافة عناصر الفريق بالكامل، موضحا انه سيتم صرف المكافأة قبل لقاء سموحة المقبل في بطولة الدوري العام.

يذكر أن الأهلي يتواجد بالوقت في الحالي داخل معسكره ببرج العرب، والذي بدأ عقب مباراة الزمالك وحتي لقاء سموحة القادم، وخاصة أن مواجهة الفريق السكندري، والتي تقام أيضاً على ملعب برج العرب، وهذا ما يفضله الجهاز الفني تجنباً لتعرض اللاعبين للإجهاد.