حسام البدري يطالب بودية أفريقية للفراعنة في أكتوبر

صرح كابتن حسام البدرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، بأنه طالب من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذي يقام خلال الفترة من يوم 7 حتى يوم 15 أكتوبر المقبل.

وجاء رد مسئولو اتحاد الكرة، بأنهم وعدوا حسام البدرى بأنهم سيبدأون على الفور بالتفاوض مع أكثر من منتخب إفريقي في ظل ضيق الوقت، ومن جانبه فقد تسبب تأخر اتحاد الكرة لإعلان المدير الفني بإلغاء العرض المقدم من إحدى شركات التسويق لمواجهة البرازيل وديا في الإمارات.

وقد اتفق رئيس اتحاد الكرة عمرو الجناينى، مع كابتن حسام البدرى على العرض المقدم الخاص بتشكيل الجهاز الفني المعاون خلال مدة 48 ساعة،وبعدها مباشرة يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجهاز الجديد، كما تم الاتفاق على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة والمقرر انطلاقه 7 أكتوبر المقبل جاء ذلك خلال استقبال إدارة اتحاد الكرة حسام البدرى اليوم.

وقد جاء قرار الاستدعاء المحترفين لحفظ حق المنتخب في اللاعبين المحترفين، وطبقا للائحة الفيفا والتي تنص رسميا على استدعاء المحترفين قبل 15 يوماً من انطلاق المعسكر.