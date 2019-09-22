بعد إعلان المحترفين.. كيف يفكر البدري فى قائمة منتخب مصر وبديل صلاح؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استدعى حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر 5 محترفين للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل الذي سيبدأ 7 أكتوبر مستبعداً أحمد المحمدي قائد المنتخب.

وضم البدري: محمد صلاح نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا، محمد النني لاعب آرسنال المعار لبشكتاش وأحمد حجازي مدافع وست برومتش.

وأرجأ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إعلان قائمة المحليين انتظاراً لمباريات الدوري الممتاز الذى انطلق أمس.

كيف يفكر البدري

يؤمن حسام البدري بطريقة 4-2-3-1 بالإعتماد على صانع ألعاب وجناحين ومهاجم صريح فى الشق الهجومي فيما يميل إىلى التحفظ بالنسبة للظهيرين وهو ما يضعه أمام بعض الخياريات في مراكز بعينها .

ومع تولي البدري المسئولية فإنه من المتوقع أن يتجه للمنطقية في الاختيارات والاعتماد على نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز بحكم عمله السابق في النادي الأخير والنادي الأزرق.

Advertisements

وجوه جديدة

نبيل عماد الشهير بـ "دونجا" نجم وسط بيراميدز أحد المرشحين بقوة للتواجد فى التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر على حساب محمد النني فيما من المتوقع الاستعانى برجب بكار نجم النادي الأزرق بعد استبعاد أحمد المحمدي وابتعاد محمد هاني عن المشاركة مع الأهلي.

محمد إبراهيم وجه (جديد - قديم) مرشحاً بقوة للتواجد في حقبة البدري الذى أعلن في أكثر من مناسبة عن إعجابه باللاعب ليكون بديلاً لعبد الله السعيد الذي تردد اعتزاله دولياً بعد تقدمه بالسن .

محمد مجدي "قفشة" نجم الأهلي وصانع ألعابه الأساسي الحالي القادم من بيراميدز وجه قد يحصل على فرصة أيضاً في وجود البدري مع محمد إبراهيم نجم المقاصة وعبد الله السعيد ف حالة الاستعانة به في البداية.

ثنائى الزمالك مصطفي محمد وعبد الله جمعة اقتربا مرشحين بقوة في التواجد في ظل تألق الأول مع الزمالك والظهور الرائع للثاني واختياره الأفضل في فريقه الموسم الماضي من قبل العديد من المتابعين والنقاد علاوة على محمد عبد الغني قلب دفاع النادي الأبيض والذي يسير بخطى ثابتة فى مركزه.

شباب

مصطفي محمد نجم المنتخب الأوليمبي لن يكون الوجه الشاب الوحيد في قائمة البدري الذي يولى الصاعدين اهتماماً عبر عنه في الولاية الأولي مع الأهلي ، وهنا يبرز اسم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والذي ظهر بصورة جيدة مع ذئاب الجبل في مباراة الجيش وقد يجاوره زميله عبد الله ياسين القادم من ناشئي باريس سان جيرمان وظهر بصورة جيدة أيضا ، عودة رمضان صبحي أيضاً قد تكون وشيكة فيما .

بديل صلاح

كشف البدري في تصريحات إذاعية سابقة عن اقتناعه بنجم الزمالك مصطفي فتحي مؤكداً أنه يتمنى تعاقد الأهلي معه وهو ما يضع جناح الأبيض الأعسر فى الصورة بعد عودته من الإصابة ومشاركته مع فريقه.