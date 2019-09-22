طارق حامد بين الغائبين.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري.

ويفتتح الزمالك، صاحب المركز الثاني، في النسخة الماضية للدوري مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد السكندري غدا الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب بتروسبورت.

ويغيب عن الفريق في مواجهة زعيم الثغر طارق حامد، للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر، لأسباب فنية.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم:

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل.

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الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة.

الوسط: فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أوناجم، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

يذكر أن الزمالك أقصى الاتحاد السكندري من نصف نهائي كأس مصر (2018-2019)، قبل أن يُتوج بلقب المسابقة بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية (3-0).