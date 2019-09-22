ميتشو ينقلب على ثلاثي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

ميتشو ينقلب على ثلاثي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد في الدوري

انقلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي ثلاثي الفريق بعد مستواهم المتدني في مباراة الأهلي بالسوبر المصري والتي انتهت بفوز وتتويج الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر المدرب الصربي على نقل مران الفريق إلى ملعب بتروسبورت بدلًا من عبداللطيف أبو رجيلة، حتى يتأقلم لاعبو الفريق بشكل أكبر على أرضية الملعب ووضع يده على نقاط القوة والضعف خاصة أن الزمالك لم يلعب في بتروسبورت منذ فترة.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.