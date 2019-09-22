مرتضى منصور يهاجم كابتن الأهلي ويوجه اتهامات صريحة للجماهير الحمراء

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه يرفض تصرف حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب تصريحات الأخير عقب مباراة السوبر الذي توج به الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل، وتابع: “خليك محترم، أنت حصلت على40 بطولة بالحكام وانت تعلم هذا جيدا يا عاشور”.

وأشار : “تحدثنا مع ميتشو عن الأخطاء التي أهدت الأهلي السوبر، الزمالك خسر بأخطائه وليس بسبب قوة الأهلي، وبالفعل ميتشو يعلم جيدا أنه كان يوجد أخطاء في لقاء السوبر على المستوى الفني وهو مدرب واعد ومحترم ونثق فيه ولكن لكل فارس كبوة”

وأكمل: “الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقة لقب الدوري”.

وكان الأهلى قد فاز على الزمالك في السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.