ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز. وضمت القائمة كل من :- محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام في خط الدفاع فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم في خط الوسط خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم

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