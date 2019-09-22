نجم الأهلي السابق يجري جراحة الصليبي على يد فايلر

أجرى الطبيب الألماني أندرياس فايلر جراحة الرباط الصليبي لإسلام رشدي، لاعب نادي الجونة، اليوم، الأحد، بمستشفى الجونة.

واطمأن نادي الجونة على حالة إسلام رشدي الذي أجريت له جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور إيهاب علي أيضا.