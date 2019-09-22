موعد وقائمة المرشحين لحفل جوائز الفيفا “THE BEST”

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك لتوزيع جوائز الأفضل في العالم للعام 2019. موعد الحفل سينطلق الحفل مساء يوم غدا الإثنين في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة (10:30 مساء بتوقيت الإمارات) في دار أوبرا “ألا سكالا” بمدينة ميلانو الإيطالية. قائمة الجوائز والمرشحين أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون ومارك أندريه تير شتجن. Advertisements أفضل مدرب: بيب جوارديولا، يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو. أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورجان وميجان رابينوي. أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال. أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان. أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.

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