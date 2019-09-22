شاهد.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول، التي تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز، "البريميرليج".

يدخل الريدز بقيادة محمد صلاح المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد الانطلاقة القوية منذ بداية الدوري، حيث حصد الريدز العلامة كاملة فى جميع المباريات، ورغم صعوبة المهمة خارج الديار، إلا أن

ليفربول يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل المنافسة على اللقب، الغائب عن أنفيلد منذ ٣٠ عامًا.

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين غريمه مانشستر سيتي، الذي استفاق سريعًا من سقوطه أمام نوريتش، وتمكن بالأمس من سحق واتفورد بثمانية أهداف من دون رد، ليؤكد أنه سيستمر في المنافسة على الدوري الإنجليزي الذي

حصد لقبه في آخر موسمين.

وعلى الجانب الأخر فإن تشيلسي يسير بمستوى متذبذب في الدوري الإنجليزي، وهو ما ظهر واضحًا في نتائجه حيث تعادل في مباراتين وفاز في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، ليحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد 8 نقاط.

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وشهد آخر لقاءات الفريقين تفوقًا ليفربول فى مباراة كأس السوبر الأوروبي، عندما فاز الريدز بركلات الترجيح بعدما انتهى الزمن الأصلى بالتعادل 2-2.

يسعى تشيلسى للثأر واستعادة توازنه بعد خسارته المباراة الأخيرة أيضًا فى دورى أبطال أوروبا أمام فالنسيا بنتيجة 0-1 الثلاثاء الماضي.

شاهد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدروي الإنجليزي :