محمود فتح الله يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لصرف مستحقاته لدى الزمالك

طلب محمود فتح الله مدافع منتخب مصر السابق، من مسئولي اتحاد الكرة، التدخل لصرف بقية مستحقاته لدى الزمالك. التدخل لصرف بقية مستحقاته لدى الزمالك. حضر فتح الله لمقر اتحاد الكرة من أجل متابعة شكواه لصرف مستحقاته لدى الزمالك ومطالبة اتحاد الكرة بالتدخل

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