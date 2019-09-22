يستعد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري ونادي أستون فيلا لتحقيق رقمًا مميزًا بمسيرته في حال مشاركته في مباراة أرسنال اليوم في الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
يطمح المحمدي للعب المباراة الـ170 فيمسيرته بالدوري الإنجليزي مع مختلف الأندية التي لعب بصفوفها وهي سندرلاند وهال سيتي حتي أستون فيلا.
لعب المحمدي 109 مباراة مع هال سيتي، و56 مع سندرلاند، و4 مع أستون فيلا بمسابقةالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما أرسنال المركز السابع برصيد 8 نقاط.
يأمل أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لتحسين موقفه في جدول الترتيب، أما أرسنال فيتطلع للفوز بالثلاث نقاط بعدما فشل في الفوز في أخر 3 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد المحمدي يطمح لتحقيق رقم مميز مع أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.