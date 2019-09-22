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أحمد المحمدي يطمح لتحقيق رقم مميز مع أستون فيلا

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 يستعد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري ونادي أستون فيلا لتحقيق رقمًا مميزًا بمسيرته في حال مشاركته في مباراة أرسنال اليوم في الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة "البريميرليج".

 يطمح المحمدي للعب المباراة  الـ170 في

مسيرته بالدوري الإنجليزي مع مختلف الأندية التي لعب بصفوفها وهي سندرلاند وهال سيتي حتي أستون فيلا.

 لعب المحمدي 109 مباراة مع هال سيتي، و56 مع سندرلاند، و4 مع أستون فيلا بمسابقة

الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما أرسنال المركز السابع برصيد 8 نقاط.

 يأمل أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لتحسين موقفه في جدول الترتيب، أما أرسنال فيتطلع للفوز بالثلاث نقاط بعدما فشل في الفوز في أخر 3 مباريات.

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