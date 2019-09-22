حسام حسن يعلن قائمة سموحة أمام الأهلي

أعلن نادي سموحة بقيادة حسام حسن المدير الفني، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي غدًا الإثنين، في افتتاح الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان –عمر صلاح –حسين تيمور

خط الدفاع: رجب نبيل، كريم يحي، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، محمد كوفي، محمد

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حليمة

خط الوسط: فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، أيدي أمو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزي الحناوي

خط الهجوم: محمد جمال، أحمد حسن مكي، حسام حسن، رونالد وانجا