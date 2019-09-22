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نور الدين أمرابط يحدد شروط بقائه مع النصر السعودي

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قدم المغربي نور الدين أمرابط طلباً لإدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، وذلك لتنفيذ شروطه من أجل البقاء والاستمرار مع النادي.

وحسب تقارير صحفية فإن المغربي طالب إدارة النصر بأن يتم تحسين عقده مع الفريق حتي 2021 بالإضافة إلي رفع راتبه الشهري.

وأكدت التقارير أن أمرابط قد أخبر المسئولين بالنادي أن الإدارة السابقة قد وعدته بأن يتم تحسين عقده بعد الموسم الرائع الذي حققه بالفريق، ولكن تأخرت مطالبة بسبب الانتخابات وتغيير مجلس الإدارة.

وأخبر أمرابط إدارة النصر عن تلقيه الكثير

من العروض المغرية وفي حال عدم تعديل عقده في الأيام القادمة، فسيرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بعد نهاية الموسم الحالي.

وانتقل أمرابط البالغ من العمر 32 عاماً لنادي النصر في الصيف الماضي، قادماً من واتفورد الإنجليزي حيث شارك خلالها في 34 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع 11 هدفًا.

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