جماهير ليفربول تسخر من هزيمة برشلونة من غرناطة

سخرت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي المتوج أخيرًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، من هزيمة برشلونة أمام غرناطة أمس السبت بهدفين من دون رد في الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة"آس" في نسختها العربية قائلة:" شنت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي حملة سخرية من الفريق الكتالوني في ظل هذه النتائج، وجاءت الخسارة الأخيرة مساء السبت بثنائية نظيفة، أمام الوافد الحديث فريق غرناطة لتدق مسمارًا

جديدًا في نعش الفريق الكتالوني هذا الموسم، وتفتح الباب أمام سيل من التعليقات الساخرة بحق الفريق".

أضافت الصحيفة قائلة:"يبدو أن برشلونة لم يستفق حتى الأن من غيبوبة الخسارة التي تعرض لها في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حين سقط الفريق الكتالوني في

ملعب آنفيلد الخاص بالريدز برباعية نظيفة في مفاجأة من العيار الثقيل ليودع حلم البطولة القارية، بعد أن كان على وشك خوض المباراة النهائية بعد فوزه ذهابًا في ملعبه كامب نو بثلاثية نظيفة.

واختتمت الصحيفة قائلة :"يقدم فريق برشلونة الإسباني بداية سيئة وهزيلة في كل المباريات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري، خصوصًا على صعيد الدوري الإسباني الدرجة الأولى حيث جمع الفريق 7 نقاط من أصل 15 ممكنة بعد مرور خمس جولات فقط من انطلاقة المسابقة".