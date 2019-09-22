أحمد أيوب يصل اتحاد الكرة

وصل أحمد أيوب المدرب العام السابق لفريق الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة. ومن المقرر أن يجتمع أيوب مع للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل تواجده في الجهاز المعاون للمنتخب بالفترة المقبلة. البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل تواجده في الجهاز المعاون للمنتخب بالفترة المقبلة. كان البدري اتفق مع اتحاد الكرة على بعض ملامح الجهاز المعاون الذي شمل كل من: طارق مصطفى مدرب عام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، على أن يتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب.

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