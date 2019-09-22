راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد

أعلن أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء اليوم الأحد، أمام وست هام يونايتد

ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

في حراسة المرمى:دي خيا

في خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، يونج، ماجواير

Advertisements

في خط الوسط: ماتيتش، ماكتوميناي، بيريرا، ماتا

في خط الهجوم: جيمس، راشفورد.

وعلى دكة البدلاء كلٌ من: روميرو، روخو، توانزيبي، فريد، لينجارد، جوميز، تشونج.