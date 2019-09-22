شاهد.. مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة وست هام ومانشستر يونايتد التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على استاد لندن الأولمبي، في إطار

مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد للمحافظة على إنتصاراته في الدوري بعدما تمكن في الجولة الماضية من الفوز على

ليستر سيتي.

ويبحث الشياطين الحمر عن تعديل موقعه بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.

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بينما يحتل فريق وست هام المركز الحادي عشر بثماني نقاط أيضًا، متأخرا عن اليونايتد بفارق الأهداف.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام :