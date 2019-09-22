تقرير | 50 كشافًا من أجل فتى ريد بول سالزبورج الرائع

حضر أكثر من 50 كشافًا مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي راسينج جينك البلجيكي في افتتاح منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، من أجل متابعة المهاجم النرويجي الشاب لسالزبورج “إيرلينغ هالاند”.

ولم يُخب ظن هؤلاء الكشافة، إذ تمكن اللاعب ذو الـ 19 عامًا من تسجيل ثلاثية (هاتريك) من أصل ستة أهداف سجلها فريقه في شباك الفريق البلجيكي.

يُعتبر إيرلينغ هالاند – نجل نجم مانشستر سيتي السابق ألفي هالاند- واحدًا من أبرز اللاعبين الواعدين في أوروبا هذا الموسم 2020/2019، حتى قبل تسجيله للثلاثية أمام جينك، ولهذا السبب حظى بمراقبة ومتابعة عمالقة القارة العجوز.

واحتاج إيرلينغ هالاند إلى دقيقتين فقط ليسجل الهدف الأول في مرمى جينك البلجيكي يوم الثلاثاء الماضي، وسرعان ما أضاف الهدفين الثاني والثالث قبل نهاية الشوط الأول، ليعتلي لائحة الهدافين في غياب نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ويُجعل نفسه أول مراهق يسجل هاتريك في افتتاح دوري أبطال أوروبا منذ واين روني مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضد فنربختشة التركي قبل 15 عامًا.

بات الشاب النرويجي بعد هذه الثلاثية، ثالث أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، بعد واين روني (18 عامًا و 340 يومًا) وأسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس (18 عامًا و 113 يومًا).

ويُعد العملاق الإنجليزي «مانشستر يونايتد» مجرد واحد فقط من أكبر الأندية الأوروبية التي تتابع إيرلينغ هالاند عن كثب منذ فترة حسب تأكيدات الصحف البريطانية.

ومما لا شك فيه أن ما قام به إيرلينغ هالاند في المباراة الأخيرة سيلفت إليه الأنظار مرة أخرى في الخمس مباريات القادمة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، خاصة مع وجود الكثير من كشافي المواهب من جميع أنحاء القارة.

وقد يكون المدير الفني النرويجي «أولي جونار سولشاير» هو من يمنح اليونايتد الصدارة في صراع التوقيع مع إيرلينغ هالاند، على الرغم من حب اللاعب للمنافس الأبرز للشياطين الحمر في شمال إنجلترا “ليدز يونايتد”.

لكن من المؤكد أن إيرلينغ هالاند سيفضل اللعب لليونايتد الذي ينافس على كافة البطولات كل موسم.

كما أن مدرب الشياطين الحمر لا يحتاج إلى أي مقدمة لإقناع إيرلينغ هالاند الذي حصل على أول فرصة للعب على أعلى مستوى تحت قيادة سولشاير بالذات أثناء إشرافه على نادي مولده النرويجي.

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وصنع المهاجم الشاب اسمًا لنفسه في الدوري النرويجي الممتاز، ما أهله للانتقال إلى الفريق النمساوي في ميركاتو يناير 2019.

حلم هالاند وخطة سولشاير

في ريد بول سالزبورج يعلمون جيدًا أنهم لن يستطيعوا الإبقاء على إيرلينغ هالاند لفترة طويلة إذا استمر في تقديم مثل هذه المستويات الكبيرة.

ووفقًا لتقرير نشر في الصحف النمساوية أثناء الميركاتو الصيفي الماضي، فإن سالزبورج سبق ورفض عرضًا جادًا لبيع إيرلينغ هالاند، دون أن يكشف عن اسم هذا النادي لوسائل الإعلام.

وعندما سُئل سولشاير في العام الماضي عن حقيقة التحرك من أجل ضم إيرلينغ هالاند، أجاب: “من المحتمل ألا يكون ضمن أكبر مشجعي مانشستر يونايتد في العالم، لكن إذا سنحت لنا الفرصة للتعاقد معه، فليس هناك الكثيرين ممن يقولون لا لذلك”.

ويُعد إيرلينغ هالاند مشجعًا كبيرًا لنادي ليدز يونايتد حيث ولد في مدينة يوركشاير بينما لعب والده للفريق الملقب بـ “الوايتس” ويتخذ من ملعب إيلاند روود مقرًا له.

واعترف إيرلينغ هالاند صراحةً أن حلمه هو الحصول مع ليدز يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل، حيث قال: “أريد أن أكون الأفضل. الحلم هو الفوز بالبريميرليج مع ليدز، وأن أكون لاعبًا أفضل من أبي”.

وستعود الأنظار لتسلط على إيرلينغ هالاند من جديد عندما يحل فريقه ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد روود بالميرسيسايد، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن هالاند /19 عامًا/ من تسجيل 11 هدفًا في سبع مباريات فقط بالدوري النمساوي منذ بداية الموسم الجديد 2020/2019، علمًا بأن أفضل معدل تهديفي له كان 12 هدفًا في 25 مباراة بالدوري النرويجي رفقة نادي مولده عام 2018.