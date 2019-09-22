اونلاين | اونلاين beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla bein كورة ستار تابع MO SALAH اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اونلاين beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla bein كورة ستار تابع MO SALAH اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي الأحد 22 أيلول/ سبتمبر انطلاقاً من الساعة 18:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت

Advertisements

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت kora star قمة البريميرليغ رابط ماتش ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع كورة ستار اون لاين، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي عندما يلتقي ليفربول وتشيلسي بث مباشر الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، بعد أيام قليلة من خسارة الفريقين بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا ونابولي منتصف الأسبوع الماضي.