رياضة | "ميتشو" يلجأ إلى التدوير ويجهز مفاجأة في تشكيل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميتشو" يلجأ إلى التدوير ويجهز مفاجأة في تشكيل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الاعتماد على سياسة التدوير الفترة المقبلة من خلال إراحة بعض اللاعبين عن المشاركة والاعتماد على وجوه أخرى للحفاظ على اللاعبين من شبح الإرهاق والإصابات الذي يطاردهم.

ويعلم المدرب جيدًا مدى صعوبة الفترة المقبلة وضغط اللقاءات سواء على صعيد بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا وهو ما يمكن أن يعرضهم لكابوس الإصابات المتكرر وهو ما دفعه للاعتماد على التدوير.

وينوي المدرب في لقاء الغد الاعتماد على مصطفى محمد في خط الهجوم بعد جلوسه على الدكة في لقاء القمة أمام الأهلي ومشاركته في الشوط الثاني إلى جانب البدء بعبد الله جمعة في الجبهة اليسرى، والتفكير في الاعتماد على إمام عاشور منذ البداية، بجانب مشاركة الونش بدلًا من محمد عبد الغني بسبب إصابة الأخير.

ويرى ميتشو أن الفريق يتوافر به أكثر من بديل مميز في نفس المركز وهو ما يعطيه الثقة في الاعتماد على سياسة التدوير بدون خوف أو قلق في تشكيل الفريق بما يضمن له الاستفادة بكل العناصر حتى نهاية الموسم الجاري وبدون التعرض للإصابات.

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وتضم قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري كل من:

محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام في خط الدفاع

فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم في خط الوسط

خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم

ويفتقد الزمالك في مباراة الغد لخدمات طارق حامد للإيقاف بجانب محمد عبد الغني للإصابة ومحمد صبحي الحارس الصاعد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن، في الوقت الذي عاد فيه حازم إمام بعد فترة غياب بسبب توتر العلاقة بينه وبين ميتشو لفترة طويلة قبل أن يتم فتح صفحة جديدة معه وطي خلافات الماضي حتى لحاجة الفريق إلى خدماته والتدعيم في الجبهة اليمنى.