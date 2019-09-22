رياضة | سيناريو كهربا يتكرر مع طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو كهربا يتكرر مع طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في إنهاء ملف تعديل تعاقده بشكل رسمي وترضيته من الناحية المالية بعد الوعود العديدة التي حصل عليها من جانب الإدارة طوال الفترة الماضية لكن الأمر لم يتم حله حتى الآن.

وتحدث اللاعب مع مسئولي الزمالك وطلب منهم سرعة حل المشكلة وتعديل عقده بسبب رفضه تكرار سيناريو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والذي حصل على وعود بالجملة بتعديل عقده لكن الأمر باء بالفشل في النهاية ليرحل إلى الدوري البرتغالي مع فريق ديبورتيفو أفيس.

ويحصل حامد على مبلغ 12.5 مليون جنيه في الموسم الواحد ويرغب في زيادة تعاقده لتعويض عن عقد الاحتراف السعودي بعد العرض المغري الذي تلقاه بداية الموسم الجاري لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك والتمسك ببقائه مع الفريق.

وجاء قرار إدارة الزمالك برفض رحيل طارق حامد للخوف من حدوث مشكلة في وسط الملعب بسبب النقص العددي لعدم وجود بديل مميز له خاصة أن محمود عبد العزيز غير قادر على القيام بنفس دوره بالإضافة إلى محمد حسن الذي يفتقد للخبرات ومن الصعب الاعتماد عليه في وسط الملعب لفترات طويلة في الوقت الذي يميل التونسي فرجاني ساسي إلى الأدوار الهجومية بشكل كبير.

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إدارة الزمالك وعدت اللاعب بإنهاء الأمر خلال الأيام المقبلة وتعديل عقده بشكل رسمي بعدما أجلوا الأمر إلى ما بعد مباراة السوبر أمام الأهلي للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بشكل نهائي بسبب صعوبة الفترة المقبلة والحاجة للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.

وكان الزمالك قد خسر مباراة السوبر أمام الأهلي بنتيجة 3-2 على ستاد برج العرب بالإسكندرية وسط أخطاء دفاعية بالجملة وتراجع مستوى الفريق بالشوط الأول.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري غدًا الإثنين على ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءًا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.

ويغيب حامد عن مباراة الاتحاد السكندري وباتت فرص زيزو هي الأقوى للمشاركة في المباراة بدلًا منه وتعويض غيابه وسط مخاوف من اهتزاز مستوى وسط ملعب الفريق وظهوره بشكل سلبي.