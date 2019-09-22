رياضة | القرار الأخير.. كلهم باعوا "فالفيردي" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القرار الأخير.. كلهم باعوا "فالفيردي" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ عدد كبير من لاعبي فريق برشلونة في فقدان الثقة في المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني في ظل النتائج التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.
وتعرض برشلونة أمس السبت للخسارة أمام فريق غرناطة بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن أن لاعبي الفريق الكتالوني بدأوا في فقدان الثقة بالمدرب الإسباني بعد البداية المخيبة للأمال للفريق هذا الموسم.
وأضافت التقارير أن هناك شئ في الفريق يحدث داخل غرف خلع ملابس الفريق الكتالوني، فاللاعبين يخوضون المباريات دون أي حماس أو شدة من جانبهم.
وتابعت التقارير أن رئيس النادي الكتالوني بارتومييو يتم وصفه بالشخص الهادئ ولا يتخذ قرارات عاجلة وهو ما يعني استمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى 2021.
ميسي يطلب رحيل راكيتيتش
طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة من الجهاز الفني عدم مشاركة إيفان راكيتيتش لاعب الوسط في المباريات القادمة بعد الخسارة من غرناطة.
وتعرض برشلونة لخسارة ثقيلة يوم أمس من فريق غرناطة بهدفين دون رد، تلقى على آثرها الفريق انتقادات لاذعة من الجماهير نظراً للظهور بشكل سئ في الفترة الماضية
ويرى ميسي أن راكيتيتش فقد بريقه و لم يعد قادر على تقديم الإضافة في خط وسط البارسا في المباريات و هو ما أظهره لاعب إشبيلية السابق في مواجهة غرناطة.
واستند ميسي على أن راكيتيتش ليس لديه دافع لتقديم أفضل مستوياته في ظل التنافس الشديد مع دي يونج وفيدال وبوسكيتس وميلو في خط الوسط