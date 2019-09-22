رياضة | القرار الأخير.. كلهم باعوا "فالفيردي" في برشلونة

بدأ عدد كبير من لاعبي فريق برشلونة في فقدان الثقة في المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني في ظل النتائج التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن أن لاعبي الفريق الكتالوني بدأوا في فقدان الثقة بالمدرب الإسباني بعد البداية المخيبة للأمال للفريق هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن هناك شئ في الفريق يحدث داخل غرف خلع ملابس الفريق الكتالوني، فاللاعبين يخوضون المباريات دون أي حماس أو شدة من جانبهم.

وتابعت التقارير أن رئيس النادي الكتالوني بارتومييو يتم وصفه بالشخص الهادئ ولا يتخذ قرارات عاجلة وهو ما يعني استمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى 2021.

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