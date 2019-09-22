رياضة | عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان ، التي تنطلق في الثالثة بعد ظهر اليوم على ستاد أسوان الرياضى فى مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع: أحمد مودى _ حسني فتحى _ عاصم سعيد _ محمد دسوقى

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خط الوسط: صلاح ريكو _ خالد اوتشو _محمد رمضان _ باولن فوافى _ محمد إبراهيم

خط الهجوم: عمرو مرعى

وتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم _ عصام صبحى _ مصطفي شبيطة _ احمد ياسين _ ميدو جابر _صلاح عاشور _ صلاح أمين .‎

عمر

ويغيب عن الفريق محمد توني ومحمد دبش وشريف حازم للاصابة.