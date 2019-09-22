رياضة | قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري.. استبعاد عبد الغني وطارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري.. استبعاد عبد الغني وطارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من :-

حراسة المرمي: محمد عواد – محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام

خط الوسط: فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم

خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد

واستبعاد ميتشو طارق حامد من القائمة للإيقاف ومحمد عبد الغني للإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر أمام الأهلي.