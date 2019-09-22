رياضة | قائمة حسام البدري.. لا للتجارب.. النني وكوكا علينا حق (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة حسام البدري.. لا للتجارب.. النني وكوكا علينا حق (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين بالخارج؛ استعدادا لخوض معسكر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وجاء على رأس قائمة المحترفين محمد صلاح نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي موسميين متتاليين والمتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي؛ الموسم الماضية وإن كان هناك علامات استفهام حول اختيار محمد النني وأحمد حسن كوكا

ويخوض المنتخب الوطني الأول؛ معسكر مغلق يبدأ 7 أكتوبر المقبل؛ على أن يتخلله مباراتين وديتين.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي.

ويستعد الفراعنة؛ لمواجهة كينيا؛ في بداية مشواره بالتصفيات الإفريقية والمؤهلة لبطولة الأمم بالكاميرون 2021.

ماذا يدور في رأس حسام البدري

يبدو أن حسام البدري سيتعامل بنفس ما عمل به بالفترة الماضية مع الأندية التي تولاها؛ وهي الابتعاد عن الاعتماد على اللاعبين أصحاب العمر المتقدم.

أحمد المحمدي

قرر البدري؛ استبعاد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي؛ رغم تواجده قائدا للفراعنة بكأس الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.

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علي غزال

استبعد مدرب المنتخب علي غزال مدافع فرانكفورت الكندي من المعسكر المقبل؛ متغاضيا عن كونه واحد من العناصر التي تم الاعتماد عليها في صفوف الفراعنة مؤخرا.

عمرو وردة

خرج عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني من حسابات البدري؛ إلا أن ابتعاد وردة قد يكون بسبب أزمته الأخيرة بأمم إفريقا وتورطه في أشياء غير سلوكية.

حسام البدري وتكوين جيل شاب

يسعى حسام البدري؛ على تكوين منتخب من الشباب قادر على المنافسة على الألقاب ويتسم بسلاح الروح والقتالية بعيدا عن الخبرة.

ومن المنتظر أن ينتهي عهد عدة لاعبين في عصر ولاية البدري؛ بسبب تقدمهم في العمر وعلى رأسهم:-

وليد سليمان

يبدو أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي؛ بات قريبا من الخروج عن أفكار البدري؛ لعدة عوامل أبرزها عامل السن.

أحمد فتحي

يعد أحمد فتحي لاعب الأهلي؛ من أبرز الأسماء التي من المرشح لها الخروج من حسابات الأهلي؛ رغم الاعتماد عليه بشكل أساسي عندما تولى قيادة الأهلي في وقت سابق؛ إلا أنه سيلاقي نفس مصير وليد سليمان زميله بالفريق.

