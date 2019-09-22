رياضة | "كيتا" حكما لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيتا" حكما لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم مالي لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم المالي المعين لإدارة المباراة من: محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، بينما يراقب المباراة قدري صالح كاني من تشاد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم ٢٨ سبتمبر الجاري على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، حيث طلب مجلس إدارة النادي الأبيض إقامة المباراة في القاهرة.

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزه المهاجم مصطفى محمد، في مباراة شهدت بعض الظروف الصعبة على لاعبي الابيض، مثل سوء ارضية الملعب والمناخ المتغير، بالإضافة إلى صعوبات السفر وطول المسافة بين القاهرة والسنغال.

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ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف من اجل الصعود الى دور المجموعات بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، أو الفوز بفارق هدفين مهما كانت النتيجة.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالي يوم الثلاثاء المقبل إلى القاهرة، حيث قام مسؤولو نادي جينيراسيون فوت بإرسال مندوب منذ عدة أيام لتمهيد كافة الأمور الخاصة بالإقامة واماكن التدريب وطريقة التنقل.

ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ بعد عبور ديكاداها الصومالي بنتيجة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ١٣/٠،حيث فاز الابيض بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب وبسداسية نظيفة في مباراة العودة.

ومن المقرر أن تبث المباراة على قناة تايم سبورت في البث الأرضي، وعلى قناة اون سبورت في البث الفضائي، بالإضافة إلى إذاعة اللقاء على موجات إذاعة الشباب والرياضة واون سبورت اف ام.