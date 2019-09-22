رياضة | إسلام رشدي يُجري جراحة الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام رشدي يُجري جراحة الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى إسلام رشدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة جراحة الرباط الصليبي على يد الطبيب الألماني أندرياس فايلر، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد علي في مستشفى الجونة.
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تلقى فريق الجونة أمس الخسارة أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد "الجونة" بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان إسلام رشدي قد تعرض للإصابة بقطع صليبي في الركبة خلال مباراة الفريق الودية أمام مصر المقاصة في البطولة الودية التي نظمها ناديه الشهر الجاري استعدادًا للدوري.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف الجونة مدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى يتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة من جديد.
الجونة يخسر أمام الإسماعيلي
تلقى فريق الجونة أمس الخسارة أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد "الجونة" بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وسجل هدف الدراويش محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة بالخطأ في مرماه.
ويستعد الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.