رياضة | إسلام رشدي يُجري جراحة الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام رشدي يُجري جراحة الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى إسلام رشدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة جراحة الرباط الصليبي على يد الطبيب الألماني أندرياس فايلر، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد علي في مستشفى الجونة.

وكان إسلام رشدي قد تعرض للإصابة بقطع صليبي في الركبة خلال مباراة الفريق الودية أمام مصر المقاصة في البطولة الودية التي نظمها ناديه الشهر الجاري استعدادًا للدوري.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف الجونة مدة لا تقل عن 6 أشهر، حتى يتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة من جديد.

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