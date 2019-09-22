رياضة | كبار برشلونة ينقلبون على فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار برشلونة ينقلبون على فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نجوم برشلونة في الإنقلاب على إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق بعد الخسارة يوم أمس من غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

وكتبت شبكة espn: مصادر مقربة من غرفة الملابس قالت بأن الفريق يلعب بدون شدة ولا يخلق اي شيء، هنالك شيء غريب يحدث

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واضافت: عدة لاعبيين من برشلونة فقدوا الثقة من فالفيردي .

وتابعت: مصادر مُقربة من رئيس النادي قالت بأن بارتيميو ليس بالشخص العصبي الذي يتخذ قرارات لحظية ما زال فالفيردي لديه عقد حتى 2021.

وطالبت جماهير برشلونة في الساعات الماضية إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي بسبب النتائج والأداء السئ خلال الفترة الماضية كام آخرها الخسارة من غرناطة والتعادل مع بوروسيا دورتموند في دوري الابطال.