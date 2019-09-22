اخبار الرياضه

الأخضر يتغلب على جرينلاند في البطولة الدولية بكرواتيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يتغلب على جرينلاند في البطولة الدولية بكرواتيا والان مع التفاصيل

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على منتخب جرينلاند بنتيجة 6 - 5 في افتتاح مبارياته بالبطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية وتستمر 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وسُجلت أهداف الأخضر عن طريق عبدالرزاق العنزي (3 أهداف)، وهدف لكل من إبراهيم العسيري، وفيصل السلطان، وعبدالإله العتيبي.

Advertisements

وعمد مدرب المنتخب، "الإسباني "لويس فونسيكا خلال اللقاء إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بهدف توظيفهم بالطريقة المناسبة.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر جدًا مباراة ودية مع منتخب تركمانستان، على أن يلعب يوم الاثنين مع منتخب بلجيكا في ثاني جولات البطولة.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفنية للبطولة اليوم اجتماعًا بحضور المنتخبات المشاركة تم خلاله توضيح آلية ولائحة نظام البطولة، وتحديد ألوان أطقم المنتخبات المشاركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يتغلب على جرينلاند في البطولة الدولية بكرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا