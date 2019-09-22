شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يتغلب على جرينلاند في البطولة الدولية بكرواتيا والان مع التفاصيل

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على منتخب جرينلاند بنتيجة 6 - 5 في افتتاح مبارياته بالبطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية وتستمر 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وسُجلت أهداف الأخضر عن طريق عبدالرزاق العنزي (3 أهداف)، وهدف لكل من إبراهيم العسيري، وفيصل السلطان، وعبدالإله العتيبي.

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وعمد مدرب المنتخب، "الإسباني "لويس فونسيكا خلال اللقاء إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بهدف توظيفهم بالطريقة المناسبة.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر جدًا مباراة ودية مع منتخب تركمانستان، على أن يلعب يوم الاثنين مع منتخب بلجيكا في ثاني جولات البطولة.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفنية للبطولة اليوم اجتماعًا بحضور المنتخبات المشاركة تم خلاله توضيح آلية ولائحة نظام البطولة، وتحديد ألوان أطقم المنتخبات المشاركة.