شكرا لقرائتكم خبر عن ناقوس الخطر يطرق أبواب فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل

بات الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي لبرشلونة، على أبواب الرحيل عن البلوجرانا، وذلك بعدما دخل الفريق في نفق مظلم من حيث الأداء والنتائج .

بداية برشلونة الكارثية تعجل برحيل فالفيردي عن الكامب نو

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه لم يحقق برشلونة البداية المثالية له خلال الموسم الحالي، وذلك بعدما ظهر الفريق بصورة متواضعة في بطولة الليجا، خلال الخمس جولات الأولى، بالإضافة إلى هروبه من الهزيمة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

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وتابع الموقع الفرنسي، أنه بالرغم من التفوق الكاسح لبرشلونة ضد كلًا من ريال بيتيس وفالنسيا بخماسية، إلا أنه قد تلقى البرسا هزيمتين خلال خمس مباريات فقط، ضد كلًا من أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، وهزيمة الأمس ضد غرناطة، ناهيك عن الأداء المخيب للأمال ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لتطفو ذكريات مباراة برشلونة ضد ليفربول في الموسم الماضي، على أروقة النادي الكتالوني من جديد.

تعرف على موقف إدارة برشلونة تجاه فالفيردي بعد الهزيمة ضد غرناطة

وأكد الصحفي الموثوق فريدريك هيرميل، في إذاعة "RMC" الإسبانية، أنه على الرغم من استقرار إدارة البارسا على الأبقاء على فالفيردي، إلا أن الأخير لن يكون في وضع مريح خلال الفترة القادمة، حيث يمكن أن يفقد مكانه لدى الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، حال استمر الفريق في أدائه المخيب.

وأنهى قائلًا: "بالطبع إنه مدرب جيد، لكن هناك خطأ ما، بالنسبة للرئيس فهو يرى أن هناك ماهو أبعد من ذلك، وعليه تجاوز تلك المرحلة الصعبة، وبالتالي لن يتم إطلاق سراح فالفيردي على الفور ،لكنه قد يحدث حال استمر الحال هكذا".