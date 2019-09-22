شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان في الاختبار الأخير أمام أشبيلية والان مع التفاصيل

أعلن زين الدين زيدان عن 19 لاعباً من ريال مدريد سيقومون برحلة إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية يوم الأحد. قرر المدرب الفرنسي استبعاد الفارو أودريوزولا وماريانو دياز وإبراهيم دياز ورودريجو غو. مارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو و ماركو أسينسيو مصاب بالشلل. قائمة ريال مدريد المؤلفة من 19لاعباً لأشبيلية: ثيبوت كورتوا ، ألفونس أريولا ، التوب ، داني كارفاجال ، إدر ميليتاو ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاراني ، ناتشو ، فرلاند ميندي ، توني كروس ، توني كروس ، توني كروس ، جيمس تومي رودريغيز ، إيدن هازارد ، كريم بنزيما ، غاريث بيل ، لوكاس فاسكويز ، لوكا يوفيتش وفينيسيوس.

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