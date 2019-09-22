شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد امام كلوب والتشكيل المتوقع لـ«تشيلسي ضد ليفربول» والان مع التفاصيل

يستعد ملعب ستامفورد بريدج لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع كلًا من تشيلسي ضد ليفربول، في قمة على صفيح ساخن، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج.

الثأر والرغبة في الانتقام تقود تشيلسي ضد ليفربول

ويدخل فريق تشيلسي ضد ليفربول، من أجل الثأر والانتقام من كتيبة الريدز، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الأوروبي مطلع الشهر الماضي، بركلات الترجيح.

كما يسعى البلوز بقيادة الأسطورة الإنجليزي فرانك لامبارد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالمباراة، من أجل تصحيح المسار بجدول ترتيب البطولة، وذلك بعدما احتل الفريق المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ليفربول صدارة الترتيب.

مفاجآت في التشكيل المتوقع لـ«تشيلسي ضد ليفربول»

ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي ضد ليفربول بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا .

خط الدفاع: كريستنسن، توموري، إيمرسون، أزبيليكويتا.

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خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو، ويليان.

خط الهجوم: بوليسيتش، أبراهام.

القوة الضاربة تزين تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في قمة تكسير العظام بالبريميرليج

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول ضد تشيلسي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أدريان .

خط الدفاع : أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون .

خط الوسط : ميلنر، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني