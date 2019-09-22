مفاجآت في التشكيل المتوقع لـ«ليفربول ضد تشيلسي»

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يحل ليفربول ضد تشيلسي، في حرب تكسير عظام على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
خيبة أمل مانشستر سيتي تدفع ليفربول ضد تشيلسي
ويسعي ليفربول ضد تشيلسي، في مواصلة الابتعاد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، والذي قد تمكن من الفوز بثمانية أهداف دفعة واحدة على حساب نظيره واتفورد، ليكون فوز ليفربول ضد تشيلسي، هو الغاية الأولى لكيبة الريدز.
فيما يسعى تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز واقتناص المباراة الثلاث، للثأر من هزيمة كأس السوبر الأوروبي الأخيرة، بركلات الترجيح ضد ليفربول.
القوة الضاربة تزين تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في قمة تكسير العظام بالبريميرليج
ومن المتوقع أن يدخل ليفربول ضد تشيلسي بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: أدريان .
خط الدفاع : أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون .
خط الوسط : ميلنر، فابينيو، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني .
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