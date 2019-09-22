شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يعلن قائمة الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020. وضمت القائمة كل من: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل الدفاع: محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – حمدى النقاز – عبدالله جمعة – حازم إمام. الوسط: فرجانى ساسي – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – يوسف إبراهيم «أوباما» – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم. الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد.

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