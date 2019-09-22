شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم مشاركة ياسر إبراهيم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء احتبار طبي للاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك أمس الأول الجمعة؛ بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الأحد في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020.