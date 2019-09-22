شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من «البدري».. استدعاء 5 محترفين لمعسكر المنتخب المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء خمسة محترفين لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 7 أكتوبر المقبل. Advertisements وقامت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإرسال استدعاء رسمي لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وهم: محمد صلاح، محمود حسن «تريزيجيه»، أحمد حسن «كوكا»، محمد النني، أحمد حجازي. وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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